Uelzen (ots) -Uelzener befragt über 1.000 Halter zur emotionalen Bedeutung von Haustieren- Hunde und Katzen spielen eine sehr wichtige emotionale Rolle- Haustiere lenken in schwierigen Zeiten von Sorgen ab- Hunde und Katzen helfen beim Umgang mit Einsamkeit- Vierbeiner sorgen für Entspannung, Spaß und AktivitätFür acht von zehn Haustierbesitzern gibt es kaum einen schöneren Moment, wenn ihr Hund oder ihre Katze von sich aus die Nähe zu ihnen sucht. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle "Haustier-Studie 2026" der Uelzener Versicherungen. Mit 74 Prozent folgt knapp dahinter die Begrüßung durch den Vierbeiner, wenn Herrchen oder Frauchen nach Hause kommen. Und auch beim Umgang mit Sorgen und Einsamkeit spielen die Fellnasen für viele Besitzer eine wichtige Rolle. Für die Studie hat der Spezialversicherer für Tiere 1.070 Hunde- und Katzenhalter in Deutschland befragt.Schon die Vorgängerstudie vor zwei Jahren hatte gezeigt, welch starker emotionaler Anker Hunde und Katzen für ihre Besitzer sind. "Unsere aktuelle Befragung bestätigt nun den Eindruck aus der Praxis, dass die Bedeutung von Haustieren weiter zugenommen hat", sagt Dr. Felix Garlipp von den Uelzener Versicherungen. "Denn trotz des bereits hohen Niveaus sehen wir bei vielen Themen nochmals steigende Zustimmungswerte."Haustiere tun Menschen nicht nur in Krisensituationen gutSo sind mittlerweile 60 Prozent der Hunde- und Katzenhalter davon überzeugt, dass die von Haustieren angebotene Nähe dabei hilft, die zunehmende Einsamkeit in unserer Gesellschaft abzufedern. Zum Vergleich: vor zwei Jahren lag dieser Wert bei 55 Prozent. Passend dazu stimmen jetzt 50 Prozent voll der Aussage zu, dass Hunde und Katzen in schwierigen Zeiten von den Sorgen ablenken. 2024 waren es noch 48 Prozent.Wie die Uelzener-Studie zeigt, tun Haustiere den Menschen aber nicht nur in Krisensituationen gut. Besonders im Alltag erleben viele Halter ihre Tiere als enge Begleiter. "Jeder Tierbesitzer kennt diese kleinen, aber sehr wertvollen Momente, wenn einen plötzlich eine feuchte Hundenase anstupst oder die Katze sich direkt neben einem auf dem Sofa einkringelt", so Felix Garlipp, der bei der Uelzener den Bereich Produkt und Underwriting leitet. "Und es ist einfach faszinierend, mit welcher Euphorie beispielsweise Hunde einen begrüßen können, wenn man nach Hause kommt. Und zwar unabhängig davon, ob man zwei Stunden unterwegs war oder nur den Müll rausgebracht hat."Haustiere als Familienmitglieder: Gassi gehen statt GamingAuch in Familien mit Kindern spielen Hunde und Katzen weiterhin eine wichtige Rolle. 85 Prozent der Befragten bestätigen die wachsende Bedeutung von Haustieren in Familien. Gleichzeitig können Tiere helfen, dass Kinder und Jugendliche Bildschirmzeit gegen Bewegung tauschen. "Wer mit dem Hund Gassi geht oder mit der Katze spielt, hat oft weder Zeit noch Interesse an der nächsten Gaming-Runde", sagt Uelzener-Experte Felix Garlipp.Die Uelzener VersicherungenDie Uelzener Versicherungen zählen zu den führenden Spezialversicherern für Tiere in Deutschland. Sie wurden 1873 gegründet und blicken nunmehr auf über 150 Jahre Tradition und Partnerschaft zurück. Als erstes deutsches Versicherungsunternehmen entwickelte die Uelzener schon 1984 die Tierkrankenversicherung. Seitdem vertrauen Halterinnen und Halter von Hunden, Katzen und Pferden sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden wie Hundeschulen oder Pferdebetriebe auf deren Expertise. Das Unternehmen hat mit seinen rund 350 Mitarbeitenden den Stammsitz im niedersächsischen Uelzen. Darüber hinaus ist es u.a. mit Büros in Berlin und Hamburg sowie mit den Tochtergesellschaften Uelzener Service GmbH in Wegberg und Cleo & You GmbH in Hamburg vertreten.Pressekontakt:Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Saskia HollatzVeerßer Straße 65/67 | 29525 UelzenTelefon: 0581 8070-3876 | E-Mail: S.Hollatz@uelzener.deWeitere Informationen unter www.uelzener.deOriginal-Content von: Uelzener Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174913/6281428