München (ots) -- Ange und Mike müssen Sozialstunden leisten- Sophie kämpft mit den Folgen einer Trennung- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 26. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Ange und Mike steht ein neues Kapitel bevor. Nach dem Gerichtsurteil folgen nun die Konsequenzen: Sie müssen Sozialstunden leisten. Die vierfache Mutter Sophie hat nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Schulden angehäuft. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 26. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Angelique und Mike wurden aufgrund von doppelt bezogenen Leistungen vom Jobcenter verklagt. Mit den Konsequenzen hat das Paar nun zu kämpfen: Über 10.000 Euro Schulden müssen zurückgezahlt werden, die Leistungen werden gekürzt und Mike hat eine dreijährige Bewährungsstrafe erhalten. Obendrein muss das Paar jeweils 80 Sozialstunden in einem Altersheim absolvieren. Der Einschnitt ist für die jungen Eltern spürbar: Auch wenn sie ungern zur Tafel gehen, sind sie nun auf Lebensmittelspenden angewiesen. Doch die beiden geben nicht auf und setzen sich Ziele für die Zukunft: Mike möchte den Führerschein machen und hat inzwischen schon den Sehtest bestanden.Sophie steht ebenfalls vor einem Schuldenberg. Die alleinerziehende Mutter hat ihren Partner und Vater des jüngsten Kindes nach einem Betrug verlassen. Bisher liefen die Rückzahlungen seiner offenen Schulden über Sophies Konto, aber nach der Trennung stellt sie die Zahlungen ein - daraufhin folgt eine Kontopfändung. Um ihre Kinder weiterhin versorgen zu können, ist Improvisation gefragt. Die ausgebildete Erzieherin lässt sich nicht unterkriegen: Sie möchte einen Neuanfang wagen und wieder ins Berufsleben starten.Bei Claudia hat sich das Blatt gewendet. Ihr ehemals bester Freund Benni fordert Geld von ihr, nachdem ein Streit ausgeartet ist. Claudi soll für die Unterstützung aufkommen, die Benni ihr in der Vergangenheit geleistet hat. Für die Frührentnerin bricht eine Welt zusammen - sie kann weder Bennis Verhalten nachvollziehen noch die geforderte Geldsumme aufbringen. Ein Lichtblick ist ihr neuer Mitbewohner Lutz, den sie bei der Tafel kennengelernt hat. Nach einem Familienkrach wurde er zuhause rausgeworfen und lebt nun übergangsweise bei Claudia.Tobi und Jenny schmieden neue Pläne: Tobi träumt schon länger von einer Karriere als Alleinunterhalter - jetzt soll auch seine Partnerin den Schritt in das Musikbusiness wagen. Bisher ist sich Jenny allerdings unsicher, ob sie für das Bühnenleben gemacht ist. Als die beiden Tobias Heimatort besuchen, kommt zudem seine Vergangenheit hoch - Erinnerungen an eine schwierige Jugend verbunden mit zahlreichen Heimaufenthalten holen den 28-Jährigen ein."Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 26. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/armes-deutschland-stempeln-oder-abrackern)Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, rund fünf Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6281427