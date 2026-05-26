Krombach (ots) -Mittagspause und Lust auf ein frisch gezapftes Bier - ganz ohne schlechtes Gewissen? Krombacher macht's ab sofort möglich. Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier launcht die Brauerei jetzt Krombacher o,0% Pils vom Fass. Bisher aus Flasche und Dose bekannt, gibt's den vollen Biergeschmack mit null Alkohol nun auch frisch vom Hahn - perfekt für die Pause, unterwegs oder jeden Moment dazwischen."Wir sehen ganz klar: Immer mehr Menschen wollen bewusster genießen - und entscheiden sich dabei auch häufiger für Alkoholfrei, gerade in der Gastronomie", sagt Manuel Schulz, Geschäftsführer Vertrieb der Krombacher Gastronomie GmbH. "Genau da setzen wir an und bieten als eine der ersten Brauereien in Deutschland Krombacher o,0% Pils im größeren Stil frisch vom Fass an. So schaffen wir neue, natürlich erfrischende Genussmomente ohne Alkohol - direkt vor Ort im Restaurant oder an der Bar".Krombacher o,0% Pils vom Fass - Natürlich erfrischend, natürlich überallDas Produkt feiert seinen Start zunächst in ausgewählten Gastronomiebetrieben und im Stadion-Ausschank von Arminia Bielefeld: "Unser Krombacher o,0% Pils vom Fass überzeugt durch seinen natürlich erfrischenden, vollmundigen Geschmack, der einem klassischen Pils in nichts nachsteht - und genau diesen alkoholfreien Genussmoment auf Augenhöhe ermöglicht", betont Marc Hütwohl, ausgebildeter Braumeister und Biersommelier der Krombacher Brauerei.Der Launch von Krombacher o,0% vom Fass wird mit zielgerichteten Kommunikations- und Aktivierungsmaßnahmen begleitet. Dazu zählen neben ausgewählten Influencern und einer NRW-weiten Radio-Aktivierung auch überraschende Gastro-Pop-Ups und Sampling-Aktionen im urbanen Umfeld - beispielweise dort, wo man nicht mit einem frisch gezapften, alkoholfreien Bier rechnet wie etwa an der Waschstraße oder auf dem Wochenmarkt. Dadurch wird Krombacher o,0% Pils vom Fass zu einem natürlichen Teil des Alltags.Mit der Einführung von Krombacher o,0 % Pils vom Fass in der Gastronomie setzt die Krombacher Brauerei einen nationalen Akzent und positioniert sich als Innovationstreiber im alkoholfreien Biersegment für bewusste Erfrischung im Alltag. Weitere Informationen: Krombacher o,0% (https://00.krombacher.de/.)Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/6281439