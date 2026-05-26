Hacker George Hotz hat sich in den vergangenen Monaten ausführlich mit KI-Agenten beschäftigt. Sein Urteil: Die KI-Tools dürften einigen Unternehmen und Personen zeitnah enorme Schäden zufügen. Warum er Agenten für ein so großes Problem hält. In der Hacker-Community (und darüber hinaus) ist der Name George "Geohot" Hotz weitläufig bekannt. Der mittlerweile 36-Jährige wurde berühmt, als er mit 17 Jahren das iPhone hackte. Einige Zeit später veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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