Wien (www.anleihencheck.de) - Mit den Einkaufsmanagerindices (PMI) für Mai standen letzte Woche Daten an, die einen guten Einblick geben, wie stark sich die erhöhten Ölpreise auf das Wirtschaftsgeschehen auswirken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In den USA habe der Industriebereich seit Beginn des Krieges im Nahen Osten zulegen können. Der PMI habe mit 55,3 Punkten sogar den höchsten Wert seit vier Jahren erreicht. Anders stelle sich die Situation im Dienstleistungsbereich dar, der mit 50,9 Punkten nur knapp im expansiven Bereich (Werte über 50 Punkte) zu liegen gekommen sei. In Summe habe sich die Konjunkturlage in den USA laut dieser Erhebung seit Februar kaum verändert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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