Der chinesische E-Auto-Hersteller hat seine Zahlen fürs erste Quartal 2026 vorgelegt: Demnach legten Absatz und Umsatz deutlich gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Hingegen gab es gegenüber dem vierten Quartal 2025 wie bei fast allen chinesischen Herstellern einen deutlichen Einbruch. Blicken wir zunächst auf die Absatzzahlen: Die Fahrzeugauslieferungen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 83.465 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 98,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net