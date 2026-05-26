VW bringt in China nach dem E-SUV ID. Unyx 08 nun auch eine E-Limousine auf Technologiebasis des lokalen Partners Xpeng auf den Markt. Der ID. Unyx 07 wird auf dem dortigen Markt ab 129.900 Yuan zu haben sein, umgerechnet knapp 16.500 Euro. Die Submarke ID.Unyx hatte Volkswagen mit einem gleichnamigen Fahrzeug 2024 eingeführt. Dieses Modell war aber im Grunde ein Cupra Tavascan mit VW-Logo und nur einigen, kleineren Anpassungen sowie einer China-spezifischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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