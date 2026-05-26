Berlin (ots) -Der Präsident des Landesbauernverbands in Brandenburg, Henrik Wendorff, hat am Dienstagmorgen im rbb24 Inforadio gesagt, dass sich die Landwirte derzeit in einer schwierigen Situation befänden.Laut Wendorff hat es schon seit dem Krieg in der Ukraine steigende Preise gegeben. Durch die Schließung der Straße von Hormus gebe es nun aber noch mehr Engpässe für Düngemittel. Er betonte: "Dünger ist so teuer wie nie und vor allen Dingen nicht verfügbar. Das sind zwei Dinge, die es so dramatisch bislang nicht gab."Wendorff führte aus, dass Dünger für die Landwirtschaft überlebenswichtig sei, deshalb sei die Situation kritisch. Es sei schwierig vorherzusagen, wie sich die Preise entwickelten. Er gehe aber von einer 50-prozentigen Preissteigerung aus. Das werde natürlich auch die Produktion der Landwirte verteuern, so Wendorff. "Unsere Produktionskosten werden sich exorbitant erhöhen. (...) Wir brauchen kurzfristig Maßnahmen, dass unser Düngemittel, das ja als kritisches Gut anerkannt ist, weil damit Lebensmittel produziert werden, endlich in ausreichender Qualität und Menge verfügbar ist."Das komplette Interview können Sie hier nachhören: Interview - Landesbauernverband sieht Düngemittel-Knappheit "dramatisch" | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/05/26/eu-duengemittel-aktionsplan-landwirtschaft-brandeburg-wendorff.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6281445