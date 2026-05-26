Energieabhängige Volkswirtschaften erleiden derzeit einen Doppelschlag: Steigende Ölpreise setzen sie massiv unter Druck. Gleichzeitig werten ihre Währungen ab "Die Energiekrise entwickelt sich daher zur Währungskrise", kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Energieunabhängigkeit werde dadurch züeinem strategischen Asset, auf das Anleger achten sollten. Seit Beginn des Iran-Kriegs zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld