Le 25 mai/May 2026Deep Sea Minerals Corp. has announced a two (2) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares. Each shareholder of record as of the close of business on the record date will receive one (1) additional share for each share held on such date.Upon completion of the split, there will be approximately 47,808,250 shares issued and outstanding.All open orders will be purged from the book at the market close on May 25, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.________________________Deep Sea Minerals Corp. a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de deux (2) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra une (1) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.Une fois le fractionnement réalisé, environ 47 808 250 actions seront émises et en circulation.Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 25 mai 2026. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.Trading on a Split Basis/Négociation sur une base divisé: le 26 mai/May 2026Record Date/Date d'enregistrement: le 26 mai/May 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 28 mai/May 2026CUSIP & ISIN: 24378A101/CA24378A1012If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.