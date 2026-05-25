Le 25 mai/May 2026The common shares of SWMBRD Sports Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 25, 2026.SWMBRD Sports is currently suspended. See Bulletin 2024-0705.___________________________Les actions ordinaires de SWMBRD Sports Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 25 mai 2026.SWMBRD Sports est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0705.Date: Market Close/Clôture du marchés le 25 mai/May 2026 Symbol(s)/Symbole(s): SWIMIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.