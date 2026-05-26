München (ots) -- Integration der KI-nativen Plattform für proaktive Sicherheit von Horizon3.ai (http://horizon3.ai/) erweitert das Security-Portfolio des IT-Dienstleisters SVA- Die Partnerschaft verbindet die Expertise von SVA als zertifizierter IT-Sicherheitsdienstleister für Penetrationstests mit skalierbaren, technologiegestützten SicherheitsprüfungenDer IT-Systemintegrator SVA System Vertrieb Alexander GmbH (https://www.sva.de/de) und das Cybersecurity-Unternehmen Horizon3.ai (http://horizon3.ai/) haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um Cybersecurity-Assesments und Resilienzbewertungen für Unternehmen in Deutschland auszubauen. Im Rahmen der Zusammenarbeit integriert SVA die Plattform NodeZero von Horizon3.ai (http://horizon3.ai/) - einen KI-basierten, autonomen Pentesting-Ansatz - in sein Cybersecurity-Portfolio.Expertise trifft TechnologieDie Zusammenarbeit verbindet die etablierte und durch die BSI-Zertifizierung bestätigte Expertise von SVA in Offensive Security mit technologiegestützter, kontinuierlicher Sicherheitsvalidierung. Ziel ist es, Unternehmen über einmalige Tests hinaus zu befähigen, die Wirksamkeit ihrer Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig, strukturiert und nachweisbar zu überprüfen. Gemeinsam unterstützen beide Unternehmen Kunden aus der Privatwirtschaft, dem öffentlichen Sektor und regulierten Branchen dabei, Cyberrisiken messbar zu reduzieren und Compliance-Anforderungen - etwa im Kontext von NIS2 - effizient zu erfüllen.Durch die Einbindung der Plattform in das Service-Modell von SVA können Sicherheitskontrollen künftig fortlaufend daraufhin geprüft werden, ob sie in der Praxis tatsächlich wirksam sind. Unternehmen erhalten so eine klarere Sicht darauf, welche Schwachstellen real ausnutzbar und welche Risiken für den operativen Betrieb entscheidend sind.Ergänzung klassischer PenetrationstestsDie Penetrationstests von SVA werden von erfahrenen und zertifizierten Spezialisten durchgeführt und basieren auf etablierten Methodiken, darunter OWASP. Als vom BSI zertifizierter IT-Sicherheitsdienstleister im Bereich Penetration Testing erbringt SVA diese Leistungen im Einklang mit anerkannten Branchenstandards und regulatorischen Anforderungen. NodeZero von Horizon3.ai (http://horizon3.ai/) erweitert diesen Ansatz um proaktive Sicherheitsüberprüfungen unter realistischen Angriffsbedingungen und schafft so die Grundlage für eine messbare und kontinuierliche Weiterentwicklung der Sicherheitsmaßnahmen."Cyber-Resilienz erfordert sowohl Expertise als auch Kontinuität", sagt Dominik Ludwig, Alliance Manager für Cyber Security bei SVA. "Mit dieser strategischen Partnerschaft verbinden wir unsere langjährige Erfahrung in Cyber Security-Beratung und Offensive Security mit einer leistungsfähigen, KI-nativen Technologie. So können wir Kunden künftig kontinuierlich überprüfen lassen, ob ihre Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich greifen."Nachweisbare Cyber-ResilienzKeith Poyser, Vice President EMEA bei Horizon3.ai (http://horizon3.ai/), ergänzt: "Unternehmen in Deutschland stehen zunehmend vor regulatorischen und operativen Anforderungen, ihre Cyber-Resilienz nachweisbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit SVA verbindet technisches Know-how mit skalierbaren Sicherheitsprüfungen und schafft damit eine Grundlage für messbare Verbesserungen der Verteidigungsfähigkeit."Tests unter realistischen BedingungenDie NodeZero-Plattform führt kontrollierte Sicherheitsanalysen durch, bei denen Angriffstechniken aus realen Cyberangriffen nachgestellt werden, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Als Bestandteil des Cybersecurity-Portfolios von SVA unterstützt sie Unternehmen dabei, die Wirksamkeit ihrer Sicherheitsmaßnahmen in On-Premise-, Cloud- und hybriden IT-Umgebungen kontinuierlich, strukturiert und nachweisbar zu überprüfen.Über die SVA System Vertrieb Alexander GmbHDie SVA System Vertrieb Alexander GmbH zählt zu den führenden IT-Systemintegratoren in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden verbindet hochwertige IT-Produkte führender Hersteller mit umfassender Projektkompetenz und hoher Flexibilität, um maßgeschneiderte IT-Lösungen für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber zu realisieren. Das Leistungsportfolio von SVA umfasst unter anderem IT-Infrastruktur, Cybersecurity, Cloud-Lösungen, digitale Prozesse sowie Managed Services. Mit zahlreichen Standorten in ganz Deutschland betreut SVA Kunden bundesweit.Weitere Informationen unter: www.sva.deÜber Horizon3.ai (http://horizon3.ai/)NodeZero ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Umgebungen proaktiv zu testen, Schwachstellen gezielt zu beheben, Sicherheitsmaßnahmen zu verifizieren und Sicherheitsanalysen bedarfsgerecht zu wiederholen. Die Plattform wurde von einem Team entwickelt, dessen Mitglieder über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen US-Spezialeinheiten, nationale Sicherheit der USA und Cybersicherheitsbranche verfügen. Dadurch lassen sich Sicherheitsmaßnahmen nachhaltig stärken und die Cyberresilienz messbar verbessern.Horizon3.ai (http://horizon3.ai/) wurde von Branchenexperten gegründet und genießt das Vertrauen von mehr als 5.500 Kunden, die bereits über 250.000 produktionssichere Pentests durchgeführt haben.Als eines der weltweit innovativsten und am schnellsten wachsenden Cybersecurity-Unternehmen wurde Horizon3.ai (http://horizon3.ai/) unter anderem von Fast Company, Deloitte, Inc., Fortune und den Black Unicorn Awards ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco.Pressekontakt:Informationen: Horizon3.AI Europe GmbH, Prielmayerstraße 3, 80335München, www.horizon3.aiPresseagentur: euromarcom public relations GmbH, www.euromarcom.de,team@euromarcom.deOriginal-Content von: Horizon3.AI Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163532/6281469