Der Biosimilar-Entwickler Formycon nähert sich einem entscheidenden Übergang: Drei eigene Produkte sind zugelassen. Gleichzeitig verdient das Unternehmen endlich nennenswerte Lizenzgebühren. Für 2026 peilt Formycon zum ersten Mal ein positives operatives Ergebnis an. Formycon entwickelt Biosimilars: biologische Arzneimittel, deren Patentschutz abläuft und die als preisgünstigere Alternativen nachgebaut werden. Anders als bei Generika dauert die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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