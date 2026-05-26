Ethereum konnte die wichtige Marke von 2.000 US$ am Wochenende verteidigen. Nach starken Long-Liquidierungen und neuer Unsicherheit am Markt sorgt eine mögliche Entspannung zwischen den USA und dem Iran wieder für erste Erholungssignale. Ethereum hält wichtige Unterstützung Ethereum ist am Wochenende in den Bereich von 2.000 US$ gefallen und konnte diese wichtige psychologische Marke zunächst verteidigen. Zuvor war der gesamte Kryptomarkt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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