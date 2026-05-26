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Harvard hat seine gesamte Ethereum-ETF-Position im Wert von 87 Millionen Dollar nach nur einem Quartal komplett verkauft. Die 13F-Meldung für das erste Quartal 2026 zeigt null Anteile am BlackRock iShares Ethereum Trust, obwohl die Universität erst im vierten Quartal 2025 eingestiegen war. Der ETH-Kurs liegt bei rund 2.115 Dollar und hat im Jahresvergleich über 415 Dollar verloren. Der RSI notiert bei 36 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Gleichzeitig erhöhte Abu Dhabis Mubadala seine Bitcoin-ETF-Position um 16 Prozent auf 566 Millionen Dollar. Die Ethereum Prognose steht an einem Wendepunkt zwischen institutioneller Ablehnung und technischer Erholung.

Ethereum Prognose unter Druck, nachdem Harvard nach nur einem Quartal alles verkauft

Harvard Management Company meldete in ihrer Q1-2026-Einreichung bei der SEC null Anteile am BlackRock iShares Ethereum Trust ETF. Die Universität hatte im vierten Quartal 2025 erstmals 3.870.900 Anteile im Wert von rund 86,82 Millionen Dollar erworben. Die Ethereum Prognose wird durch solche Entscheidungen direkt beeinflusst.

Harvard reduzierte parallel auch seine Bitcoin-ETF-Bestände um rund 2,3 Millionen Anteile, behielt aber über 3 Millionen Anteile im iShares Bitcoin Trust im Wert von etwa 117 Millionen Dollar. Abu Dhabis staatlicher Investmentfonds Mubadala bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung und erhöhte seine Bitcoin-ETF-Position um 16 Prozent auf 14,7 Millionen Anteile im Wert von rund 566 Millionen Dollar. Laut Blockonomi ist Harvards Ausstieg deshalb bemerkenswert, weil er nur einen Berichtszyklus nach dem Einstieg erfolgte.

Ethereum notiert bei rund 2.115 Dollar, über 57 Prozent unter dem Allzeithoch von knapp 5.000 Dollar aus August 2025. Der RSI liegt bei 36, ein Niveau, das in der Vergangenheit Erholungen ausgelöst hat. Laut CoinDCX liegt die Unterstützung bei 2.085 Dollar und der Widerstand bei 2.150 Dollar, wo der 200-Tage-Durchschnitt verläuft.

Standard Chartered hält weiterhin ein Ethereum-Kursziel von 7.500 Dollar für 2026 aufrecht. Doch selbst wenn ETH dieses Ziel erreicht, ergibt das rund 250 Prozent vom aktuellen Kurs, was für einen Large Cap stark ist, aber in einer anderen Kategorie liegt als das, was ein noch nicht gelistetes Projekt bieten kann. Wenn eine der angesehensten Universitäten der Welt ihren Ethereum-Einstieg nach 90 Tagen rückgängig macht, lohnt sich ein Blick auf Einstiege, die noch nicht dem Druck der offenen Märkte ausgesetzt sind.

Pepeto baut dort, wo die Ethereum Prognose an ihre Grenzen stößt

Institutionelle Rotationen brauchen Monate, bis sich ihre Wirkung im Kurs zeigt, und die meisten Privatanleger spüren die Bewegung erst, wenn ETH bereits gestiegen ist. In solchen Phasen rücken Projekte in den Vordergrund, die Kapital auf einem kürzeren Zeithorizont aufnehmen und ein Listing als Katalysator vor sich haben.

Pepeto ist eine funktionierende Handelsplattform für den Käufer, der erst erfährt, was erfahrene Wallets positioniert haben, nachdem die Kerze gedruckt wurde. Während institutionelle Desks Milliarden zwischen BTC und ETH verschieben, wächst der Abstand zwischen diesen Akteuren und Privatanlegern stetig. Pepeto wurde entwickelt, um diese Lücke vollständig zu schließen.

Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, sodass Betrugsmaschen anderer Plattformen hier nicht durchkommen. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Vermögenswerte über Netzwerke hinweg ohne Gebühren, sodass ein ETH-Kursrückgang auf einer Blockchain das Kapital niemals von einem besseren Einstieg abschneidet. Der Architekt hinter dem originalen Pepe Coin leitet das Team, und Pepe erreichte 3,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein Produkt. SolidProof hat vor dem Presale den gesamten Code geprüft und die Sicherheit der Smart Contracts unabhängig verifiziert. Das Entwicklerteam umfasst einen ehemaligen Binance-Experten.

Ethereums Anstieg von 80 Dollar auf fast 5.000 Dollar ist der Vergleich, der in Pepeto-Kreisen auftaucht, und die Logik ist nachvollziehbar. Beide zogen früh institutionelle Aufmerksamkeit an und bauten echte Infrastruktur auf. Doch ETH notiert 57 Prozent unter dem Hoch, während Pepeto sich noch in der Presale-Phase befindet. Prognosen von 100x bis 300x wirken anders, wenn das Angebot Pepes 420 Billionen Token entspricht und funktionierende Handelstools dahinterstehen. Keine Ethereum Prognose kann dieses Vielfache für Käufer erzeugen, die vor dem Listing handeln.

Fazit

Harvard hat 87 Millionen Dollar aus Ethereum abgezogen, und die Ethereum Prognose zeigt, wie lange selbst ein Zielkurs von 7.500 Dollar braucht, um sich für Privatanleger auszuwirken. Frühe ETH-Käufer bei 80 Dollar verwandelten kleine Positionen in sechsstellige Beträge, und das Listing ist der Moment, an dem Pepeto-Halter vergleichbare Renditen sichern. Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10 Millionen Dollar Zuflüsse, und das nahende Binance-Listing schließt dieses Einstiegsfenster dauerhaft. Der Presale ist jetzt noch offen für die Wallets, die bereit sind zu handeln.

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