Gold, Silber, Minen - die Achterbahnfahrt geht ungebremst weiter. Nachdem der Wochenstart äußerst freundlich war, geht es am Dienstag bereits wieder bergab. Im Mittelpunkt stehen einmal mehr mögliche Friedensgespräche mit dem Ian und natürlich auch der Ölpreis. "Es gab sicherlich schon einfachere Phasen in den vergangenen Monaten", sagt Markus Bußler.Die technische Situation vieler Aktien habe sich in den vergangenen Tagen wieder gebessert. "Aber wir haben auch gelernt: Auf die Charttechnik sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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