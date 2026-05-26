ServiceNow: Quartalsergebnisse, strategische Ziele und die Rolle der Künstlichen Intelligenz

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Am 22. April 2026 präsentierte ServiceNow seine Ergebnisse für das 1. Quartal. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 3,77 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn pro Aktie entsprach mit 0,97 USD den Erwartungen der Experten und stellt eine Steigerung zum Vorjahreswert von 0,81 USD dar. Die operative Gewinnmarge von 32 Prozent zeigt, dass das Unternehmen neben dem Umsatzwachstum auch profitabel wirtschaftet. Aus Sicht der Konzernführung spiegeln diese Zahlen die anhaltende Nachfrage nach digitalen Workflow-Lösungen wider, die Unternehmen zur Effizienzsteigerung nutzen.

Der aktuelle Quartalsbericht von ServiceNow deutet auf einen anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens hin. Durch fortlaufende Investitionen in Künstliche Intelligenz richtet sich der Konzern auf digitale Unternehmensprozesse aus und bietet Anlegern neue Entwicklungsperspektiven.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.