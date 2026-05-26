Linz (www.anleihencheck.de) - Nun ist es offiziell: Kevin Warsh wurde letzten Freitag von Trump offiziell als neuer FED-Chef vereidigt und tritt die Nachfolge von Jerome Powell an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ob tatsächlich ein "Regimewechsel" in der US- Notenbank in Zeiten eines zunehmenden Inflationsdrucks stattfinde, sei angesichts der angespannten Lage mit dem Iran äußerst fraglich. Die Staatsverschuldung liege bei fast 40 Bio. USD und die Zinszahlungen für diesen Schuldenberg übersteigen bereits 1 Bio. USD. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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