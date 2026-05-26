Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco gibt heute die Auflegung des Robeco QI Global Enhanced Index Equities bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die neue quantitative Aktienstrategie ist darauf ausgelegt, den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht zu werden, die eine globale, optimierte Lösung im Enhanced Indexing suchen. Das Quantitative Equities Team von Robeco setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Lösungen für Enhanced Indexing in Industrie- und Schwellenländern ein und erzielt damit weltweit starke risikobereinigte Renditen für seine Kunden. Da Anleger zunehmend auf ganzheitliche globale Aktienengagements in allen Ländern setzen, ist die Nachfrage nach einer spezifischen globalen Enhanced-Indexing-Strategie gestiegen. Der neue Fonds reagiert unmittelbar auf diesen Trend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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