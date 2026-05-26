In den vergangenen Monaten haben bereits mehrere Unternehmen angekündigt, in Großbritannien Robotaxi-Dienste anbieten zu wollen, darunter Waymo, Uber und Wayve. Dafür schafft das Land nun die rechtlichen Grundlagen und ermöglicht es Betreibern, Anträge für eine entsprechende Betriebserlaubnis zu stellen. Bei Waymo, dem Robotaxi-Marktführer in den USA, steht ein Rollout noch in diesem Jahr in London fest auf der Roadmap - und auch die Ride-Hailing-App ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net