Die Nissan-Tochter Jatco die vorgesehene Fertigung von Elektroachsen im britischen Sunderland aufgegeben haben. Für die Firma wäre es die erste Produktion in Europa gewesen. Grund für den Rückzieher ist einem Medienbericht zufolge die schleppende Nachfrage nach Nissan-Elektroautos in Europa. Anfang 2025 skizzierte die mehrheitlich von Nissan gehaltene Japan Automatic Transmission Company (JATCO) große Pläne für ein Komponentenwerk im nordenglischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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