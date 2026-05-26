Hannover (ots) -- Bereits jetzt laden 350 Feierorte Paare dazu ein, ihre Liebe unkompliziert unter Gottes Segen zu stellen- Zahl der Feierorte seit Februar 2026 verdreifacht- Beteiligung weiterer Gemeinden und Paare ist weiterhin möglichHannover (26. Mai 2026). Am Wochenende rund um den 26. Juni 2026 können Paare deutschlandweit im Rahmen der evangelischen Aktion einfachheiraten unkompliziert kirchlich heiraten oder sich segnen lassen. Bereits jetzt öffnen 350 Feierorte ihre Türen. Seit dem Start der Aktion am Valentinstag 2026 hat sich die Zahl der registrierten Orte damit mehr als verdreifacht: Zu diesem Zeitpunkt waren 110 Feierorte angemeldet."Uns beeindruckt sehr, dass Paare inzwischen an 350 Orten deutschlandweit rund um den 26. Juni ganz unkompliziert 'Ja' sagen können. Jeder Feierort schafft dafür einen besonderen Rahmen: gestaltet von multiprofessionellen Teams, mit festlicher Atmosphäre, Musik, Dekoration und mancherorts auch Fotograf*innen vor Ort. So können Paare spontan vorbeikommen und zugleich einen persönlichen und stimmungsvollen Moment erleben, in dem ihre Liebe unter Gottes Segen gestellt wird. Liebe zu feiern und Segen zu empfangen ist hier ganz einfach", sagt Pastorin Anne Brisgen vom Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur (ZfGP) in Wittenberg.Interessierte Paare finden auf der zentralen Aktionswebseite www.einfachheiraten.info alle Kirchen und Gemeinden, die Feierorte gestalten. Dort können sie am Aktionstag spontan vorbeikommen und werden unkompliziert, persönlich und ohne großen Aufwand kirchlich getraut oder gesegnet. An einzelnen Orten ist auch eine Voranmeldung möglich.Die Bandbreite der Feierorte ist groß: Neben festlich geschmückten Kirchen und Außenflächen sind auch zahlreiche besondere Orte dabei:In Krefeld fährt beispielsweise eine historische Straßenbahn als mobiler Feierort durch die Stadt. In Oldenburg wird der Gleispark zum Open-Air-Feierort mit Strandkörben und entspannter Beach-Bar-Atmosphäre. In Bremen können Paare direkt am Weserstrand mit Blick auf die Stadt feiern, in Leipzig in der Marienkirche Stötteritz oder im idyllischen Wäldchen direkt dahinter.Wer sich in luftige Höhen wagt, kann auf der Skischanze in Oberstdorf seine Liebe feiern oder auf dem Riesenrad auf dem Mainzer Johannisfest, hier bereits am 19. Juni.Erstmals ist auch die Gebärdensprachliche Kirchengemeinde in Nürnberg mit dabei und bietet Trauungen und Segnungen am Egidienplatz an.Weitere Gemeinden, Pfarrteams und besondere Orte können sich weiterhin anmelden und Teil der Aktion werden. Mehr Informationen finden sich unter www.einfachheiraten.info .Medienvertreter*innen sind eingeladen, sich an die landeskirchlichen Pressestellen zu wenden, um über lokale Feierorte zu berichten. Die beteiligten Gemeinden bieten vielfältige Zugänge, Geschichten und Gesprächsanlässe rund um Liebe, Segen und kirchliche Trauungen.Hintergrund: Die Aktion einfachheiraten findet 2026 erstmals als gemeinsame Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zwölf Landeskirchen statt.Neben Segnungen - etwa für Partnerschaften, Verlobungen oder Ehejubiläen - sind im Rahmen der Aktion auch evangelische kirchliche Trauungen möglich. Voraussetzung dafür ist, dass das Paar bereits standesamtlich verheiratet ist und mindestens eine Person der evangelischen Kirche angehört. Für Segnungen sind keine formalen Voraussetzungen nötig.Diese Pressemitteilung wird zeitgleich von den Pressestellen einiger Landeskirchen in regional angepassten Fassungen sowie der EKD versandt. Etwaige Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6281545