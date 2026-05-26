DAX mit Dämpfer - Märkte reagieren auf geopolitische Unsicherheit

Der DAX startet am Dienstagmorgen mit leichten Verlusten in den Handel. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach und signalisiert eine moderat schwächere Tendenz in der Eurozone. Die US-Indizes tendieren vorbörslich ebenfalls im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 den Hande mit klaren Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht weiterhin die geopolitische Lage im Nahen Osten. Die zuletzt aufgekommene Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt erhält neue Dämpfer durch Militäraktionen der USA, was die Risikoneigung der Anleger beeinflusst. Parallel dazu rücken die jüngsten Bewegungen am Ölmarkt in den Fokus: Nach deutlichen Rückgängen ziehen die Preise wieder an, was zusätzliche Unsicherheit an den Märkten erzeugt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Fokus steht heute die Merck KGaA, deren Aktie nach der jüngsten Erholung am Morgen unter Druck gerät. Nach einer Aufwärtsbewegung von rund 29 Prozent seit dem Märztief kommt es nun zu moderaten Gewinnmitnahmen. Auslöser ist unter anderem die unterschiedliche Bewertung durch Marktbeobachter: Während ein Teil der Experten das aktuelle Bewertungsniveau als ausgereizt ansieht, verweisen andere weiterhin auf strukturelles Wachstumspotenzial - insbesondere im Pharmabereich.
Bei Nordex richtet sich der Blick auf einen neu gemeldeten Auftrag aus der Türkei. Die Bestellung von Windturbinen mit einer Leistung von 110 Megawatt sorgt für neue Impulse und könnte die zuvor schwächere Kursentwicklung stabilisieren. Das gestiegene Interesse spiegelt sich in einer erhöhten Handelsaktivität wider.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG31J4
|13,78
|26659,337147 Punkte
|18,34
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31HM
|12,03
|26491,4199 Punkte
|21,45
|Open End
|Dow Jones Industrial Averange Index
|Bull
|UN7ET8
|13,62
|49338,470309 Punkte
|32,06
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ME7
|3,61
|25599,106793 Punkte
|67,02
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2LEP
|1,84
|25440,809484 Punkte
|126,22
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD4XJ3
|1,44
|255,00 USD
|11,26
|17.06.2026
|Snowflake Inc.
|Call
|UN3NFN
|1,91
|350,00 USD
|2,74
|19.01.2026
|DAX
|Put
|UN7QVF
|1,62
|23900,00 Punkte
|27,88
|26.06.2026
|Qualcomm Inc.
|Call
|HD5ABZ
|2,97
|215,00 USD
|5,08
|17.06.2026
|AMD Inc.
|Put
|UG8M6W
|1,57
|280,00 USD
|2,85
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100
|Short
|UN3V7A
|1,31
|32430,228859 Punkte
|10
|Open End
|Strategy Inc.
|Long
|UN24FN
|1,22
|119,949237 USD
|4
|Open End
|Coinbase Global Inc.
|Long
|UN3TYR
|1,72
|138,776685 USD
|4
|Open End
|Sandisk Corporation
|Long
|UN848A
|11,54
|1109,0175 USD
|4
|Open End
|Wacker Chemie AG
|Long
|HD7R83
|4,87
|67,148011 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2026; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen