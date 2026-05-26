DAX Prognose für Dienstag, 26.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und zeigte sich im weiteren Verlauf robust. Nach anfänglichen Abschlägen stabilisierte sich der Index mit Beginn des Xetra-Handels schnell und arbeitete sich im Tagesverlauf sukzessive nach oben. Größere Rücksetzer blieben aus. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich schließlich bei 25.401 Punkten aus dem Handel.

Auch die Marktbreite war klar positiv: 36 der 40 DAX-Werte schlossen im Plus. Zu den stärksten Aktien gehörten MTU mit einem Plus von 6,97 Prozent, Daimler Truck mit 5,21 Prozent sowie Infineon mit ebenfalls 5,21 Prozent Kursgewinn. Schwächer präsentierten sich Fresenius, BASF und Brenntag.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Der DAX bleibt technisch bullish, solange die SMA20 bei 25.340 Punkten verteidigt wird - neue Allzeithochs bleiben damit realistisch.

Oberhalb von 25.518 Punkten könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 25.700 Punkte beschleunigen.

Die Marktstimmung bleibt mit einem Fear-and-Greed-Index von 59 Punkten weiterhin optimistisch und unterstützt aktuell das bullische Szenario.

DAX Prognose: Stundenchart bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart bleibt das technische Bild freundlich. Der DAX notiert weiterhin oberhalb der SMA20 bei aktuell 25.340 Punkten. Besonders positiv ist, dass Rücksetzer im Frühhandel erneut an dieser Durchschnittslinie aufgefangen wurden.

Kann sich der DAX weiter oberhalb der SMA20 etablieren, rücken erneut die Hochs vom Montag sowie das Allzeithoch in den Fokus. Darüber wären weitere Kursziele im Bereich von 25.695 bis 25.715 Punkten sowie 25.835 bis 25.850 Punkten denkbar....

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