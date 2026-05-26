© Foto: Dall-EStrategy und BitMine legen eine Krypto-Pause ein, während jedoch kleinere Firmen die Schwäche am Markt für neue Käufe nutzen.Während zwei der bekanntesten Krypto-Treasury-Unternehmen der Welt vergangene Woche keine neuen Käufe tätigten, setzen kleinere börsennotierte Gesellschaften ihre Expansion fort. Die Entwicklung kommt in einer Phase rückläufiger Marktliquidität und sinkender Handelsaktivität am Kryptomarkt. Strategy stoppt Bitcoin-Käufe Besonders aufmerksam verfolgt wurde die Pause bei Strategy, dem weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Nach Angaben von Lookonchain kaufte das Unternehmen in der vergangenen Woche keinen einzigen zusätzlichen Bitcoin. Nach …Den vollständigen Artikel lesen
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