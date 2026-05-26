BNB Prognose gewinnt an Dynamik: VanEck und Grayscale reichen am selben Tag ETF-Anträge ein

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VanEck und Grayscale haben am selben Tag aktualisierte ETF-Anträge für einen Spot-BNB-Fonds bei der SEC eingereicht, und die BNB Prognose für 2026 hat damit eine neue Variable gewonnen. BNB handelt bei rund 662 Dollar und war in der vergangenen Woche der einzige Gewinner unter den fünf größten Kryptowährungen mit einem Plus von 5,7 Prozent. Analysten prognostizieren bis zu 1.109 Dollar für BNB bis Jahresende, doch selbst dieses Ziel bedeutet nur ein 1,7-faches vom aktuellen Preis.

BNB Prognose bekommt frischen Schub durch doppelte ETF-Anträge

Am 15. Mai reichte VanEck seinen fünften Änderungsantrag für einen Spot-BNB-ETF ein, der am Nasdaq unter dem Ticker VBNB gehandelt werden soll. Grayscale reichte am selben Tag seinen zweiten Änderungsantrag für ein konkurrierendes Produkt an derselben Börse ein, wie The Block berichtet. Bloomberg-Intelligence-Analyst James Seyffart bemerkte, dass die parallelen Einreichungen darauf hindeuten, dass beide Fonds bald starten könnten.

BNB legte in der Woche der Einreichung 5,7 Prozent zu und war damit der einzige Gewinner unter den fünf größten Kryptowährungen, während Bitcoin 0,76 Prozent verlor und Ethereum 3 Prozent einbüßte, wie CoinMarketCap zeigt. BNB handelt aktuell bei rund 662 Dollar und bleibt damit deutlich unter seinem Allzeithoch von 1.370 Dollar. Im 35. automatischen Burning wurden 1,57 Millionen BNB im Wert von 1,02 Milliarden Dollar aus dem Umlauf entfernt.

Die BNB Prognose für 2026 zeigt ein Hoch von 1.109 Dollar und einen Durchschnitt bei 924 Dollar, wenn der Spot-ETF zugelassen wird, wie Cryptopolitan prognostiziert. Bei diesen Zielen braucht BNB einen Anstieg von 70 Prozent, um die Spitze zu erreichen. Das ist solide für eine Large-Cap-Kryptowährung, aber von 662 Dollar auf 1.109 Dollar ist ein 1,7-faches.

Pepeto: Die Börse mit Live-Tools vor dem Listing

Während der Kursausblick für BNB Monate geduldiger Haltedauer bis zum ETF-Ergebnis beschreibt, sammelt ein Presale Kapital mit einer Geschwindigkeit, die große Wallets nicht ignorieren können. Die BNB-Rendite von 1,7x spiegelt die Realität eines etablierten Large Caps wider, doch im Presale-Markt entsteht gleichzeitig eine andere Ausgangslage.

Pepeto steht bei 0,0000001871 Dollar, hat mehr als 10 Millionen Dollar von Käufern weltweit eingesammelt und zeigt keine Verlangsamung, während das Listing näher rückt. Pepeto betreibt eine vollständige Börsenplattform, die jeden Käufer schützt, bevor Kapital in einen Token fließt.

PepetoSwap verarbeitet gebührenfreie Trades über verschiedene Token hinweg, und die Cross-Chain-Bridge überträgt Mittel zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Gewinne beim Halter bleiben und nicht in Gasgebühren verschwinden. Beide Werkzeuge laufen auf derselben Plattform und sind bereits heute aktiv, nicht auf einer Roadmap. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass die Plattform das größte Risiko abfängt, das Presale-Einstiege vernichtet, bevor sie jemals eine Börse erreichen.

Diese arbeitende Börse mit Live-Tools ist der Grund, warum Pepeto Aufmerksamkeit von Wallets zieht, die normalerweise auf die Bestätigung nach dem Listing warten, bevor sie einsteigen. Die Entwicklung wird von dem Gründer geführt, der den ursprünglichen Pepe Coin ohne ein einziges funktionierendes Produkt auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung brachte.

Die BNB Prognose spielt für die Käufer, die bereits im Presale positioniert sind, eine geringere Rolle, denn sie erhalten zu einem Bruchteil der Einstiegskosten das, wofür BNB Jahre gebraucht hat. Pepeto hebt sich von jedem anderen Presale in 2026 ab, und das bevorstehende Binance-Listing könnte die Renditen liefern, die der BNB-ETF über Monate verteilt.

Fazit zur BNB Prognose

Die BNB Prognose für 2026 zeigt Wachstum, wenn der ETF zugelassen wird, aber selbst das Spitzenziel liefert Haltern nur ein 1,7-faches vom heutigen Preis. Der originale Pepe Coin verwandelte kleine Einsätze in Vermögen, obwohl kein einziges Produkt dahinterstand, und erreichte trotzdem Milliarden in der Marktkapitalisierung. Mehr Werkzeuge hinter einem Projekt sprechen dafür, dass die Ergebnisse die übertreffen können, die ohne Werkzeuge erreicht wurden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Tool live und geprüft. Das Kapital, das bereits drin ist, mehr als 10 Millionen Dollar, bestätigt, dass die Frage, welcher Einstieg diesen Zyklus anführt, für viele bereits beantwortet ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen