Braunau (ots) -Mit den neuen zeroSun Regenschirm-Modellen des österreichischen Schirmherstellers doppler perfekt gerüstet für jede WetterlageSommer, Sonne, Reisezeit. Bei Strandurlaub denkt jeder an Sonnenschirme - denn Schutz vor schädlichen UV-Strahlen ist gerade im Sommer immens wichtig - aber für den Städtetrip? Mit den neuen doppler zeroSun-Regenschirmen, hat man ab sofort beides im Reisegepäck: Regen- und hocheffektiven UV-Schutz. Denn die neuen zeroSun Modelle, getestet vom renommierten Hohenstein Institut, blockieren 99 % der schädlichen UV-Strahlen und sind dank Alu- und Carbonfasern noch dazu echte Leichtgewichte.Aus Asien sind Regenschirme, die als Sonnenschirme verwendet werden schon länger bekannt. Auch bei uns lernen nun immer mehr Menschen die Vorteile dieser Art von UV-Schutz kennen. Denn Regenschirme mit zusätzlichem UV-Coating, wie die zeroSun Schirme von doppler, schützen die Haut vor schädlichen Strahlen, bieten jederzeit Schatten, sind leicht und handlich. Und als Regenschirm sind sie der perfekte 2-in-1-Begleiter, falls der strahlende Sommertag mit einem Regenschauer endet.Steigende NachfrageDass immer mehr Menschen die Vorteile von Regenschirmen mit UV-Schutz schätzen, kann auch Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler bestätigen: "Wir stellen bei unseren Schirmen mit UV-Schutz jährliche Umsatzverdopplungen fest und merken auch in den direkten Kundengesprächen, dass immer mehr Menschen die praktische Verbindung von Regen- und Sonnenschutz schätzen. Wir haben deswegen auf diese verstärkte Nachfrage reagiert und unserer UV-Serie weiter ausgebaut."Wirksamer UV-Schutz beugt Hautkrebs vorUltraviolette (UV-)Strahlen der Sonne greifen die Haut an, führen zu Sonnenbrand und können - im schlimmsten Fall - zu Hautkrebs führen. In den letzten Jahren nehmen Hautkrebserkrankungen in Deutschland und weltweit immer mehr zu - umso wichtiger sind effektive Vorsorgemaßnahmen. Der Schutz vor übermäßigen UV-Strahlen ist hierbei die Wichtigste. Das Deutsche Institut für Strahlenschutz empfiehlt sogar eine Kombination aus mehreren Schutzmaßnahmen. Ein Regenschirmschirm mit integriertem Sonnenschutz kann hierbei, zusammen mit etwa Sonnencreme, einen wertvollen Beitrag leisten.Modische Leichtgewichte für jedes WetterDie neuen doppler-Regenschirm-Modelle zeroSun, zeroSun magic und zeroSun XXL wurden vom renommierten Hohenstein Institut nach der australischen Normgetestet, bieten einen UV-Schutz von 99 % und damit die höchste Schutzkategorie "most effective". Mit nur 134 g (bzw. 184g beim zeroSun magic und 425 g beim zeroSun XXL, der Platz für zwei Personen bietet) sind die drei Modelle auch noch echte Leichtgewichte, die in jedem Reisegepäck oder im City-Shopper Platz finden. Und mit zahlreichen strahlenden Farbvarianten ist auch ein modischer Auftritt, egal ob im Sonnenschein oder Regen, garantiert. "Die zeroSun-Schirme sind perfekte Reisebegleiter, aber auch ideal für ältere Menschen, die weniger resistent gegen Sonnenlicht und Hitze sind oder für Kinder, bei denen Sonnenschutz besonders wichtig ist", betont Ulrike Kinder, Gesellschafterin bei doppler. Zusammen mit ihrer 2-in-1-Funktion als Regen- und Sonnenschirm, macht das die zeroSun Regenschirme zu echten Multitalenten.Pressekontakt:movea marketing GmbH & Co KGSabine KammererTelefon: +43 662 64 35 79 38E-Mail: Sabine.Kammerer@movea.atOriginal-Content von: doppler Schirme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179921/6281625