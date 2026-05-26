Hamburg (ots) -Tony's Chocolonely (https://de.tonyschocolonely.com/pages/tonys-impact) gehört in der aktuellen 7. Ausgabe der internationalen "Chocolate Scorecard (https://www.chocolatescorecard.com/de/)" der Organisation "Be Slavery Free" zu den nachhaltigsten Schokoladenunternehmen weltweit und ist eines von nur zwei Unternehmen, das insgesamt ein "grünes" Ergebnis erzielt.Bewertung durch unabhängige InitivativeGemeinsam mit der offenen Lieferketten-Initiative Tony's Open Chain (https://de.tonyschocolonely.com/pages/tonys-impact) belegt Tony's im globalen Ranking den zweiten Platz. Die Chocolate Scorecard wird jährlich von der zivilgesellschaftlichen Initiative Be Slavery Free (https://www.beslaveryfree.com/) gemeinsam mit Universitäten und NGOs veröffentlicht und bewertet Schokoladenhersteller entlang zentraler Kriterien wie Rückverfolgbarkeit, existenzsichernde Einkommen, Kinderarbeit, Entwaldung, Pestizideinsatz und Geschlechtergerechtigkeit. In diesem Jahr wurden die Anforderungen deutlich erhöht: Bewertet wird vor allem, was nachweislich auf den Farmen ankommt - also konkrete Wirkung statt bloßer Versprechen. Dass Tony's unter diesen verschärften Vorgaben ein durchgehend "grünes" Gesamtergebnis erzielt, unterstreicht die Rolle des Unternehmens als Vorreiter einer fairen Kakaobranche.Nummer 1 bei existenzsicherndem Einkommen - und Gender AwardBesonders stolz ist Tony's auf die Bestplatzierung im zentralen Themenfeld existenzsicherndes Einkommen: In der Kategorie "Living Income" erreicht das Unternehmen weltweit den ersten Platz. Damit wird das langfristige Engagement bestätigt, Kakaofarmer:innen ein Einkommen oberhalb der Armutsgrenze zu ermöglichen - eines der schwierigsten und wichtigsten Themen der gesamten Branche.Zusätzlich erhält Tony's in diesem Jahr den Gender Award der Chocolate Scorecard. Die Auszeichnung würdigt messbare Fortschritte bei der Stärkung von Frauen in der Kakaolieferkette - etwa durch Programme zur wirtschaftlichen Teilhabe, Trainings und strukturelle Verbesserungen vor Ort (Einblicke in die Geschichten um die Partner:innen der Kooperativen bietet der aktuelle FAIR REPORT (https://de.tonyschocolonely.com/pages/jahrlicher-fair-report)). Wie in den Vorjahren erzielt Tony's auch in den Kategorien illegale Kinderarbeit und Entwaldung weiterhin Top-Bewertungen.Hebel für weitere VerbesserungenIn den Kategorien Agroforstwirtschaft und Pestizide wird Tony's in diesem Jahr mit "Gelb" bewertet - ein Ergebnis, das vor allem aus den neuen, verschärften Bewertungsmaßstäben resultiert. Statt dies als Rückschritt zu sehen, nutzt das Unternehmen die Einstufung als klaren Auftrag: Über das weiterentwickelte Tony's Open Chain Productivity Program werden Agroforst-Systeme ausgebaut, integrierte Schädlingsbekämpfung (Integrated Pest Management) gestärkt und der Einsatz von Pestiziden gezielt reduziert."Wir sind mega stolz, zu den zwei einzigen Unternehmen zu gehören, die insgesamt grün abschneiden - und sogar Platz eins bei existenzsichernden Einkommen zu belegen", sagt Anne Mantel, Country Manager DACH von Tony's Chocolonely. "Der Gender Award zeigt, dass sich unser langfristiger Einsatz für mehr Gleichberechtigung in der Kakaolieferkette auszahlt. Gleichzeitig nehmen wir unsere gelben Bereiche als Ansporn: Wir wollen aus jedem Gelb ein Grün machen - gemeinsam mit unseren Partner:innen und der gesamten Branche."Für Verbraucher:innen bietet die Bewertung eine klare Orientierung, welche Marken bereits heute Verantwortung für Menschen und Umwelt übernehmen - und wie gemeinsame Fortschritte Schritt für Schritt in bessere Schokolade für alle übersetzt werden.Bald erlebbar in KölnWelche Umstände zu Ausbeutung von Menschen in Lieferketten führen und wie Unternehmen es fair gestalten können, das zeigt ab Tony's Chocolonely vom 11. bis 13. Juni in Köln in einem "Peep Up". Im Fokus des dreitägigen Formats steht nicht der Verkauf von Schokolade, sondern die Aufklärung über Ausbeutung in Lieferketten der Schokoladenindustrie. In einem typisch bunt und spielerisch gestalteten Erlebnisraum können Besucher:innen mehr über die Hintergründe erfahren (und natürlich jede Menge Schokolade - umsonst - probieren).Pressekontakt:tonyschocolonely@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Tony's Chocolonely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164782/6281644