Der Investment Case von Delivery Hero hat sich erheblich in eine aktive M&A-Situation gewandelt. Aktionär Prosus reduziert seinen Anteil aufgrund von Anforderungen der EU, während der aktivistische Investor Aspex eine beträchtliche Position aufgebaut hat und den Druck auf das Management erhöht. CEO Niklas Östberg wird bis März 2027 zurücktreten. Bedeutsam: Uber tritt nun als größter Aktionär an und hat lt. ad-hoc ein indikatives Angebot von 33,00 EUR pro Aktie erforscht, während DoorDash Berichten zufolge ebenfalls Optionen prüft. Mit potenziellen Assetverkäufen, die zusätzliche Optionen bieten, dominiert nun der M&A-Aspekt. Wir erhöhen unser Kursziel auf 33,00 EUR, betrachten dies als Boden, senken jedoch die Einstufung auf HOLD, da das Upside über diesem Niveau spekulativ ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
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