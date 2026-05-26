Erste User können auf Whatsapp Nachrichten als Spoiler markieren und sie so zunächst unleserlich machen. Die Empfänger:innen entscheiden dann, ob sie die Nachricht entziffern wollen. Das funktioniert mit einer anderen Meta-App bereits. Du möchtest nicht direkt verraten, was sich hinter deiner Whatsapp-Nachricht verbirgt? Oder in einem Gruppen-Chat sollen nur bestimmte Mitglieder die Nachricht lesen? Mit den neuen Spoiler-Nachrichten möchte Whatsapp-Usern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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