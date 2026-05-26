© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USADer KI-Boom treibt Geothermie-Aktien an. Fervo überzeugt Investoren mit echten Stromverträgen und ehrgeizigen Ausbauplänen.Der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt an der Börse für neue Energie-Favoriten. Besonders gefragt sind Firmen, die Rechenzentren dauerhaft mit Strom versorgen können. Genau davon profitiert laut dem Wall Street Journal jetzt Fervo Energy. Das Geothermie-Start-up feierte in diesem Monat sein Börsendebüt. Nach dem Börsengang am 13. Mai lag die Aktie 42 Prozent über dem Ausgabepreis und notiert derzeit bei 38,66 US-Dollar (Stand 11:03 Uhr MESZ). Das Unternehmen kommt inzwischen auf einen Marktwert von rund 12,4 Milliarden US-Dollar - obwohl bislang kaum nennenswerte …Den vollständigen Artikel lesen
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