Alles wieder auf Anfang? US-Militärschläge gegen den Iran - wenn auch nur begrenzten Ausmaßes - haben die Hoffnung auf ein Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs und zur Öffnung der Straße von Hormus gedämpft. Der Preis für ein Barrel Brent zur Lieferung im Juli stieg um mehr als 2 % auf 98,44 $. Rohöl aus den USA wurde bei etwa 92 $ gehandelt. Hört das denn nie auf?
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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