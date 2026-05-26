Die Heidelberger Druck-Aktie hat den in der letzten Analyse skizzierten Rücklauf zur Kaufzone tatsächlich vollzogen. Damals galt der Bereich um 1,35 € als mögliche Reaktionszone für bullisch ausgerichtete Marktteilnehmer, und genau dort zeigt die Aktie nun erste Stabilisierungsansätze. Damit bietet sich erneut eine technische Chance, allerdings müssen die Käufer jetzt auch liefern. Support wird getestet Die Erwartung, dass anhaltende Abgaben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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