Aktuelle KI-Modelle können Vorgaben gezielt umgehen und ihre Spuren anschließend verwischen. Derzeit bestehe laut Forschern noch kein erhöhtes Risiko - das könnte sich mit zunehmender Leistungsfähigkeit aber ändern. KI-Tools sollen die Arbeit erleichtern und die Produktivität steigern. Diverse Untersuchungen zeigen allerdings, dass die zugrundeliegenden Modelle oft noch nicht so sicher sind, wie sie sein sollten. Die gemeinnützige Forschungsorganisation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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