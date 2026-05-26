© Foto: Stringer - HPICPony AI steigert Robotaxi-Umsätze massiv, expandiert nach Europa und hebt seine Jahresziele deutlich an. Die Flotte wächst schneller als geplant.Der Robotaxi-Spezialist Pony AI wächst deutlich schneller als erwartet. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz des Unternehmens laut eigener Mitteilung auf 34,3 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 145 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem das Robotaxi-Geschäft entwickelte sich dynamisch. Die Erlöse aus Robotaxi-Diensten schossen um 395,4 Prozent auf 8,6 Millionen US-Dollar nach oben. Besonders stark legten die bezahlten Fahrten zu. Die sogenannten Fare-Charging-Umsätze stiegen um 456,5 Prozent. Pony AI begründet das Wachstum mit …Den vollständigen Artikel lesen
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