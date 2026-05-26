Der Vermögensverwalter ODDO BHF AM schließt eine strategische Partnerschaft für digitale Altersvorsorgelösungen mit der XAVER Group GmbH und startet in dem Zusammenhang eine White-Label-Plattform für das Altersvorsorgedepot. Zusammen mit der Xaver Group GmbH, einem FinTech-Vermögensverwalter und Technologieanbieter für White-Label-Altersvorsorgelösungen, launcht ODDO BHF AM eine digitale Plattform für White-Label-Lösungen rund um das Altersvorsorgedepot. Zielgruppe sind Banken, Versicherer, unabhängige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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