Dr. Julian Zienicke übernimmt spätestens ab Oktober 2026 die Leitung des Vertriebs der Hallesche Krankenversicherung. Er folgt damit auf Lars Hertwig. Dieser hatte den Zentralbereich seit April 2025 kommissarisch geführt. Zienicke soll die vertriebliche Weiterentwicklung der Hallesche maßgeblich mitgestalten. Spätestens zum 01.10.2026 wird Dr. Julian Zienicke Leiter des Vertriebs der Hallesche Krankenversicherung. Er wird Nachfolger von Lars Hertwig, der den Zentralbereich seit April 2025 zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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