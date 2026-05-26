Post-Covid-Fälle beschäftigen die Berufsunfähigkeitsversicherung. Nun hat das VG Düsseldorf einem Steuerberater mit schwerem Post-Covid- und Fatigue-Syndrom eine unbefristete Berufsunfähigkeitsrente zugesprochen. Maßgeblich war die fehlende medizinische Prognose für eine Genesung. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf (VG) hat einem Steuerberater mit schwerem Post-Covid- Syndrom und ME/CFS eine unbefristete Berufsunfähigkeitsrente zugesprochen. Das Gericht stellte klar: Eine bloß theoretische Aussicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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