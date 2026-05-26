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Harvard Management hat seine gesamte Position im BlackRock iShares Ethereum Trust ETF im Wert von 87 Millionen Dollar innerhalb eines einzigen Quartals abgestoßen. Gleichzeitig hat Jane Street seine Bitcoin-ETF-Position um 71 Prozent gekürzt und 82 Millionen Dollar in Ethereum-Fonds umgeschichtet. Die Ethereum Prognose steht damit zwischen zwei gegensätzlichen institutionellen Signalen, die den Markt spalten. ETH handelt bei rund 2.115 Dollar und liegt damit 57 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.952 Dollar vom August 2025. Das Glamsterdam-Upgrade hat am 1. Mai die Blockkapazität verdreifacht, indem das Gaslimit auf 200 Millionen angehoben wurde. Trotzdem reagiert der Kurs kaum auf diesen positiven Katalysator. Der RSI liegt bei 36 nahe dem überverkauften Bereich und zeigt schwaches Kaufinteresse.

Ethereum Prognose im Spannungsfeld: Harvard verkauft, Jane Street kauft, Glamsterdam liefert

Harvard Management hat seine gesamte BlackRock iShares Ethereum Trust Position während des ersten Quartals 2026 liquidiert, nachdem es die Anteile nur ein Quartal gehalten hatte, wie aus einer SEC-Meldung hervorgeht. Die Universität behielt ihre Bitcoin-ETF-Anteile im Wert von 117 Millionen Dollar, was die gezielte Entscheidung gegen Ethereum unterstreicht.

Jane Street kürzte im selben Zeitraum seine Bitcoin-ETF-Position um 71 Prozent und stockte seine Ethereum-Exposition um 82 Millionen Dollar auf. Harvard hat verkauft, während die profitabelste Handelsfirma der Wall Street tiefer eingestiegen ist, und diese Spaltung beschreibt die aktuelle Ethereum Prognose: Institutionen rotieren, aber die Richtung ist nicht einheitlich.

Das Glamsterdam-Upgrade ging am 1. Mai 2026 live und hat die Verarbeitungskapazität des Ethereum-Netzwerks verdreifacht, indem das Gaslimit von 60 Millionen auf 200 Millionen angehoben wurde, wie CoinMarketCap berichtet. Diese technische Verbesserung sollte Gebühren senken und die Skalierbarkeit erhöhen, doch der Kurs hat bisher nicht darauf reagiert. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im April Zuflüsse von 356 Millionen Dollar nach sechs Monaten mit Abflüssen. Diese Rückkehr institutionellen Kapitals hat den Preisverfall jedoch nicht gestoppt.

ETH handelt laut CoinDCX bei rund 2.115 Dollar mit einem RSI von 36, der auf überverkaufte Bedingungen hindeutet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 2.116 Dollar und bildet eine wichtige Widerstandszone. Die Ethereum Prognose zeigt solides Potenzial für geduldige Halter, doch Kapital, das vor einem einzelnen Listing-Event komprimierte Renditen sucht, wendet sich einer anderen Phase zu.

Pepeto: Die Börse, die vor dem Listing bereits läuft

Die institutionelle Rotation zwischen ETH-Verkauf und ETH-Kauf zeigt, dass selbst professionelle Anleger keine klare Richtung sehen. Während die Ethereum Prognose Monate langsamer Erholung beschreibt, zieht Pepeto Kapital an, das eine andere Renditestruktur vor dem Ende dieses Zyklus anstrebt.

Pepeto überträgt Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains durch die Bridge ohne Kosten und verarbeitet jeden Swap ohne Gebühren auf der eigenen Handels-Engine. Dieses System hält kleinere Wallets auf gleichem Niveau, wenn Institutionen anderswo bereits schneller und günstiger handeln. Das Projekt wird von dem Entwickler geleitet, der den ersten Pepe Coin ohne jedes Produkt auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar führte.

Vor dem Start des Presale hat SolidProof jede Zeile des Codes unabhängig überprüft und freigegeben, was Käufern die Sicherheit einer extern validierten Codebasis gibt. Pepeto betreibt bereits eine vollständige Handelsplattform mit aktiver Bridge und Swap-Engine, bevor der Token ein öffentliches Listing erreicht. Das allein stellt es vor fast jedes andere Presale-Projekt dieses Zyklus, weil die Infrastruktur heute funktioniert und nicht auf einer Roadmap steht. Diese arbeitende Plattform zieht Wallets an, die normalerweise auf die Bestätigung nach dem Listing warten.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, wobei der Token aktuell bei 0,0000001871 Dollar steht, und jedes Wallet im Presale hält einen Preis, den das Listing dauerhaft entfernt. Das bevorstehende Binance-Listing rückt näher, und die aktuelle Phase füllt sich mit steigender Geschwindigkeit.

Fazit zur Ethereum Prognose

Harvards Verkauf von 87 Millionen Dollar in ETH bestätigt, dass die Ethereum Prognose von Wachstum zu Rotation gewechselt hat. ETH bietet geduldigen Portfolios eine verlässliche Erholung über Monate. Pepeto dagegen bietet den Renditepfad, den die aktuelle Prognose ab 2.115 Dollar nicht mehr liefern kann, weil ein einziges Listing-Event die Gewinne komprimiert. Frühe ETH-Käufer machten aus kleinen Einsätzen beträchtliche Summen bis der Kurs 4.800 Dollar erreichte, und der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website bietet die Gelegenheit, dieses Timing vor dem Binance-Listing zu wiederholen. Wer diese Phase verpasst, nachdem die erste Chance bereits vorbei ist, könnte die Entscheidung für den Rest des Zyklus bereuen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen