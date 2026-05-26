Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD kämpft mit massiven Problemen an der Börse. Während die Stimmung im Frühjahr noch von Optimismus geprägt war und sich eine echte Trendwende andeutete, hat sich das Blatt nun komplett gewendet. Die Hoffnungen auf eine langfristige Erholung wurden vorerst im Keim erstickt. Stattdessen drohen den Papieren des E-Auto-Riesen nun im schlimmsten Fall weitere Verluste.Vielversprechender Frühling endet im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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