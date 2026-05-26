Düsseldorf (ots) -Klüh Clinic Service, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Unternehmensgruppe, übernimmt die Reinigungsleistungen im Kreiskrankenhaus Grünstadt. Der Hygienespezialist für Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Senioreneinrichtungen erhielt den Zuschlag im Rahmen einer durch einen externen Berater begleiteten Ausschreibung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.Zum Leistungsumfang gehören umfassende Hygienedienstleistungen wie Unterhalts-, Intensiv- und OP-Reinigung, Rufbereitschaft, Bettenaufbereitung sowie ein Hol- und Bringdienst. Insgesamt sind bis zu 20 Mitarbeitende im Einsatz und verantworten eine monatliche Reinigungsfläche von knapp 152.000 Quadratmetern.Der Zuschlag an Klüh fiel auf Basis eines überzeugenden Angebots, das Qualität, Preis und Leistungsfähigkeit miteinander vereint. "Mit unseren hohen Hygienestandards und effizienten Prozessen bieten wir eine verlässliche Grundlage für den sensiblen Klinikbetrieb. Wir freuen uns, das Kreiskrankenhaus Grünstadt künftig unterstützen zu dürfen", erklärt Daniel Carnol, Geschäftsführer von Klüh Clinic Service."Wir haben mit Klüh einen Partner gefunden, der unsere Ansprüche an eine professionelle, hygienisch einwandfreie Reinigung voll erfüllt. Die Kompetenz von Klüh im Gesundheitsbereich gibt uns Sicherheit - und wir freuen uns sehr auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit", sagt Markus Kieser, Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses Grünstadt.Dank seiner langjährigen Erfahrung im Gesundheitsbereich kennt Klüh Clinic Service die Anforderungen von Krankenhäusern sehr genau. Das Leistungsspektrum umfasst neben der klassischen Reinigung und Desinfektion auch die hygienisch einwandfreie Gebäude- und Stationsreinigung, die anspruchsvolle OP,- Intensiv- und Laborreinigung, die sterile Aufbereitung von Medizinprodukten, patientennahe Transportdienste, Hol- und Bringdienste sowie die professionelle Bettenaufbereitung - alles aus einer Hand und nach höchsten Hygienestandards.Das Kreiskrankenhaus Grünstadt stellt mit seinem breiten medizinischen Leistungsangebot eine zentrale Versorgungseinrichtung der Region dar. Mit der Beauftragung von Klüh setzt das Haus auf einen Spezialisten, der über langjährige Expertise in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen verfügt.Über Klüh:Klüh Clinic Service gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6281772