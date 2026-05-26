Berlin (ots) -Unter dem Motto "Zukunft statt Gas - Energiewende verteidigen" kündigt ein breites Bündnis für Samstag, den 30. Mai 2026, eine Demonstration in Hamm an. Die Initiatoren Campact, Fridays for Future, BUND und Greenpeace planen den Start der Demonstration am Gersteinwerk in Werne bei Hamm. Die Polizei hat dies mittels einer beschränkenden Verfügung untersagt und will die Demonstration erst an der Ecke Am Lausbach/Wittekindstr. beginnen lassen. Dagegen wird heute im Laufe des Tages ein Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen angestrebt.Gemeinsam mit den Demonstrant*innen vor Ort planen die Initiatoren zudem eine spektakuläre Aktion. Aktivist*innen wollen ein unübersehbares Zeichen gegen die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung setzen: Vor der Kulisse des Kraftwerks formieren sich die Teilnehmenden zum größten menschlichen Windrad der Welt. Die Klimabewegung fordert in Hamm einen sofortigen Kurswechsel weg von fossilem Gas und hin zu einer konsequenten, sozial gerechten Energiewende."Fossiles Gas heizt die Klimakrise an und macht uns dauerhaft abhängig", erklären die Organisatoren übereinstimmend. "Während saubere und sichere Technologien längst bereitstehen, bereitet die Bundesregierung einen fossilen Roll-Back vor. Dieser Weg führt viele Menschen in die Gaskostenfalle, da Strom- und Heizkosten weiter steigen. Nur mit den Erneuerbaren Energien können Energiekosten bezahlbar und langfristig stabil bleiben. Wir akzeptieren keine Politik von gestern für eine Welt von morgen."Hintergrund des Protests ist der überdimensionierte Bau von bundesweit neuen Gaskraftwerken. Das Bündnis wirft Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vor, den Ausbau erneuerbarer Energien zu sabotieren, die Energiewende abzuwürgen und stattdessen Milliarden an Subventionen in fossile Infrastrukturen zu lenken.Christoph Bautz, geschäftsführender Vorstand von Campact e.V.: "Die Klimabewegung ist zurück - das wird man am Wochenende auch in Hamm spüren. Denn die Zukunft ist erneuerbar, nicht fossil. Wer wie Ministerin Reiche völlig einseitig auf neue Gaskraftwerke setzt und gleichzeitig die Erneuerbaren und Großspeicher ausbremst, macht uns weiter abhängig von den Fossilen - und treibt die Energiepreise von morgen weiter an. Mit tausenden Menschen fordern wir von der Bundesregierung in Hamm, jetzt mit voller Kraft auf Wind und Sonne zu setzen."Linda Kastrup, Sprecherin für Fridays for Future Deutschland: "Während wir auf den nächsten Hitzesommer zusteuern, betreibt die Bundesregierung aktiv Klimazerstörung. Hand in Hand mit fossilen Konzernen steckt Schwarz-Rot im Gasrausch und verweigert sich der ökologischen Realität. Es braucht jetzt einen olympiareifen Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dafür stehen wir am Samstag in Hamm auf den Straßen."Verena Graichen, Geschäftsführerin beim BUND: "Inmitten der Energiekrise betreibt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche eine völlig absurde Energiepolitik. Sie will den Ausbau der Erneuerbaren Energien ausbremsen, obwohl gerade diese uns unabhängig machen, bezahlbare Energiekosten gewährleisten und das Klima schützen. Stattdessen setzt sie voll auf klimaschädliches Gas, das Heiz- und Stromrechnungen explodieren lässt und uns weiter abhängig macht."Mira Jäger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Deutschland: "Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz und der Kraftwerksstrategie macht Wirtschaftsministerin Reiche die Wünsche fossiler Konzerne wie Eon und RWE wahr. Die Bundesregierung verspielt so die Chance, sich durch intelligente und flexible Systeme aus der Abhängigkeit von Öl und Gas zu befreien. Auch ohne Reiches völlig überdimensionierten Neubau fossiler Gaskraftwerke gehen in Deutschland nicht die Lichter aus."Details zur Demonstration:- Datum/Zeit: Samstag, 30. Mai 2026, 12.00 - 16.00 Uhr- Ort: In der Nähe des Gersteinwerks in Werne bei Hamm- Route: Derzeit wird ein Eilverfahren zur Demoroute beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen angestrebt.- Bildaktion Start um ca. 14.00 Uhr / Rollsport-Trainingsstrecke RadbodAblauf und Redner*innen:- ab 10:30 Uhr Shuttlebusverkehr vom Hbf Hamm- 12:00 Uhr offizieller Versammlungsbeginn und Auftaktkundgebung u.a. werden sprechen: Verena Graichen (BUND), Christoph Bautz (Campact)- 13:00 Uhr Beginn der Laufdemonstration- 14:00 Uhr Ankunft Rollsport-Trainingsstrecke Radbod und Beginn Weltrekord-Aktionsbild- 15:00 Uhr Abschlusskundgebung u.a. werden sprechen: Mira Jäger (Greenpeace), Carla Reemtsma (FFF)- 16:00 Uhr Demo-EndeDie Bündnis-Demonstration ist eine von verschiedenen Protestaktionen im Raum Hamm, zu denen unterschiedliche Organisationen und Gruppen der Klimabewegung aufrufen. Dort findet in diesem Zeitraum (27.-30. Mai) auch das ehrenamtlich organisierte Hammer Klimacamp statt.Technische Hinweise für Planungsredaktionen:Sowohl die Demonstration als auch die Bildaktion am 30.5. eignen sich insbesondere für die Bildberichterstattung. Das Aktionsbild "Menschliches Windrad", mit den Schloten des RWE-Gersteinwerks im Hintergrund, ist nur aus Drohnenperspektive einzufangen. Drohnenflüge am geplanten Ort (Rollsport-Trainingsstrecke Radbod, Hamm) sind grundsätzlich erlaubt. Im Einsatzgebiet der Polizei sind Drohnenflüge allerdings mit der Einsatzleitung vor Ort abzustimmen. Eine Hebebühne wird als Alternative bereitgestellt. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu gerne an das Demobündnis.Mehr Informationen:- Weitere Informationen sowie den Demoaufruf finden Sie hier (https://zukunftstattgas.de/)- Pressekontakt: BUND: Pressestelle: Tel.: +49 30 27586 109, presse@bund.net; Campact: Maria Henk, Tel.: Tel: + 49173 2518013, presse@campact.de; Greenpeace: Pressesprecher Michael Weiland, Tel.: +49 160 1745772, michael.weiland@greenpeace.org; FFF: presseteam@fridaysforfuture.de, Tel.: +49 30 20004360BUND-Pressestelle:CvD | Daniel Jahn | Sigrid Wolff | Clara Billen | Lara DalbudakTel. 030-27586-109 | -531 | -497 | -425E-Mail: presse@bund.netwww.bund.netwww.bund.net/presseInformationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sieunter www.bund.net/datenschutzOriginal-Content von: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/6281800