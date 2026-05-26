Neue Rohstoffsuche in Namibia: Satellitendaten liefern erste Hinweise

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Askari Metals hat auf der Lizenz EPL 7626 im namibischen Uis-Projekt ein Phase-1-Feldprogramm gestartet. Gesucht wird nach Zinn, Tantal, Rubidium, Cäsium und Lithium. Die Arbeiten umfassen Kartierungen, Gesteinsproben, eine großflächige Bodenproben-Kampagne und eigene Analysegeräte vor Ort. Besonders relevant ist die Lage direkt neben der produzierenden Uis-Zinnmine von Andrada Mining, für die Askari eine JORC-Ressource von 77,51 Millionen Tonnen nennt.

Askari Metals hat auf der Lizenz EPL 7626 im namibischen Uis-Projekt ein Phase-1-Feldprogramm gestartet. Gesucht wird nach Zinn, Tantal, Rubidium, Cäsium und Lithium. Die Arbeiten umfassen Kartierungen, Gesteinsproben, eine großflächige Bodenproben-Kampagne und eigene Analysegeräte vor Ort. Besonders relevant ist die Lage direkt neben der produzierenden Uis-Zinnmine von Andrada Mining, für die Askari eine JORC-Ressource von 77,51 Millionen Tonnen nennt.

Feldarbeiten auf EPL 7626 angelaufen

Das Unternehmen berichtet, dass die Arbeiten auf EPL 7626 begonnen hätten. Die Lizenz gehört zum Uis-Projekt und soll nach Angaben von Askari auf mehrere Metalle untersucht werden. Im Fokus stünden Zinn und Tantal, ergänzt durch Rubidium, Cäsium und Lithium.



Das Programm umfasse geologische Kartierung, Gesteinsproben und eine flächendeckende Bodenproben-Kampagne. Die Arbeiten würden vom Explorationsteam des Unternehmens unter Leitung von Boniface Katanga, Senior Exploration Geologist, durchgeführt. Askari verweist darauf, dass EPL 7626 an ein bereits produzierendes Bergbaugebiet anschließe. Diese Nähe sei für die geologische Bewertung wichtig, weil benachbarte Gesteinszonen ähnliche Rohstoff-Merkmale zeigen könnten. Solche Annahmen müssten jedoch durch Proben, Schürfgräben und spätere Bohrungen überprüft werden.

Bodenproben sollen verdeckte Ziele finden

Das Unternehmen setze zunächst auf ein Bodenproben-Raster von 400 mal 40 Metern. Insgesamt solle das Programm rund 68 Quadratkilometer abdecken und 4.258 Proben umfassen. Ziel sei es, chemische Auffälligkeiten im Boden zu erkennen, die auf verdeckte Pegmatite hinweisen könnten. Pegmatite sind grobkörnige Gesteinskörper, die wichtige Rohstoffe enthalten können. Bei Askari gehe es insbesondere um LCT (Lithium, Cäsium und Tantal) Pegmatite. Diese Gesteine können Metalle enthalten, die unter anderem in Elektronik, Speziallegierungen und Batterietechnik verwendet werden.



Nach Angaben des Unternehmens sollten die Bodenproben helfen, aussichtsreiche Bereiche genauer einzugrenzen. Wenn sich auffällige Zonen zeigen würden, könnte Askari diese anschließend mit engeren Probenrastern und Schürfgräben weiter untersuchen.

Satellitendaten unterstützen Zielsuche

Askari habe vor dem Feldstart eine interne Fernerkundungsstudie über EPL 7626 durchgeführt. Dabei seien Satellitendaten und PCA (Principal Component Analysis) genutzt worden. Diese Methode hilft dabei, Bilddaten so zu verarbeiten, dass Unterschiede zwischen Gesteinen, Bodenarten und oberflächennahen Veränderungen besser sichtbar werden. Nach Angaben des Unternehmens hätten die Auswertungen Zonen gezeigt, deren Merkmale mit zinn- und tantalführenden Glimmerschiefern auf der benachbarten Lizenz EPL 7345 übereinstimmten. Glimmerschiefer sind geschieferte Gesteine mit sichtbaren Glimmermineralen. Askari interpretiere, dass diese Gesteinseinheiten von EPL 7345 über die Uis-Zinnmine weiter nach Nordosten bis auf EPL 7626 verlaufen könnten, dort aber teilweise von jüngeren Bodenschichten bedeckt seien.



Executive Director Gino D'Anna erklärte laut Unternehmen, die interne Aufbereitung hochauflösender Satellitendaten und die hyperspektrale Methode hätten die Zielsuche im Uis-Projekt verbessert. Dadurch habe Askari oberflächennahe Pegmatite und verschiedene Bodenbereiche genauer unterscheiden können.