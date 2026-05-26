London (www.fondscheck.de) - RBC BlueBay Asset Management hat André Philippides zum Senior Analyst in seinem Global Leveraged Finance-Team ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Philippides ist in London tätig. Er berichtet an Sid Chhabra, Head of Securitized Credit & CLO Management und European High Yield. Philippides wird eine Schlüsselrolle in den Bereichen Hochzinsanleihen, Leveraged Loans und CLOs innerhalb des Teams einnehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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