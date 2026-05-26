Der Bundesstaat New York hat seinen längst überfälligen Staatshaushalt vorgelegt - und in diesem Zuge die Beschaffungspflicht für Schulbusse mit Elektroantrieb von 2027 auf 2032 vertagt. Auch die Zielvorgabe für die vollständige Busflotten-Elektrifizierung verschiebt sich um fünf Jahre auf 2040. Die Schulbezirke im Bundesstaat New York bekommen mehr Zeit, um sich auf die Antriebswende bei den Schulbussen vorzubereiten. Unter der demokratischen Gouverneurin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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