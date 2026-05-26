Frankfurt am Main (ots) -Im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) laufen noch bis zum 19. Juni die Dreharbeiten für die Verfilmung des Bestseller-Romans "Das Fest" von Lucy Fricke. Die Regie führt Rick Ostermann, das Drehbuch stammt von Lucy Fricke und David Ungureit.Gedreht wird entsprechend der Romanvorlage in Berlin. Der Film ist eine Produktion von Senator Film Produktion im Auftrag des hr. Die Ausstrahlung als ARD-Mittwochsfilm ist für 2027 geplant.Zum Inhalt: Jakob (Hans Löw) wird 50 und hat nur einen Wunsch: Es wird nicht gefeiert! Er will lieber allein in seiner Wohnung sitzen und Trübsal blasen. Das kann er gut, darin hat er Übung. Das weiß auch seine langjährige Freundin Ellen (Anna Schudt), die Jakobs Wunsch ignoriert und ihn hinauslockt in die Welt, von der Jakob nicht mehr viel erwartet. Schon gar keine Wunder. Doch genau die passieren plötzlich reichlich. Er begegnet Menschen, die einmal prägend waren in seinem Leben. Menschen, mit denen es noch etwas zu verhandeln gibt und solche, die ihm noch etwas zu sagen haben. Irgendwann fragt er sich, welche höhere Macht wohl hinter diesem seltsamen Tag mit all den Zufällen steckt. Vielleicht die Liebe selbst? Aber glaubt Jakob überhaupt noch an dieses große Gefühl, das ihm immer nur Scherereien gebracht hat? Und wenn ja: Ist er am Ende dieses Tages bereit, das zu tun, was ihn vielleicht doch noch glücklich machen kann?In weiteren Rollen sind unter anderem Arnd Klawitter, Marita Breuer, Nina Kunzendorf und Neelesha Barthel zu sehen.Für die Umsetzung des Stoffes sorgen Philipp Sichler (Kamera), Susanne Abel (Szenenbild), Sabine Keller (Kostümbild), Jan Kempkens-Odemski und Aljona Kassner (Maskenbild) sowie Nathalie Mischel und Patrick Dreikauss (Casting). Die Produktionsleitung hat Valeska Bochow, Herstellungsmanager ist Robert Malzahn (hr). Die Redaktion liegt bei Jörg Himstedt und Erin Högerle (hr). Produzenten sind Ulf Israel und Reik Möller.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentMichael DraegerTel.: 069 155 3527E-Mail: michael.draeger@hr.dePressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6281868