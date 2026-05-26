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AFX startet Mainnet-Punkteprogramm zur Belohnung echter Trader, Liquiditätsanbieter und Communitys



26.05.2026 / 13:05 CET/CEST

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ROAD TOWN, Britische Jungferninseln, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AFX , eine leistungsstarke souveräne L1, die speziell für dezentrale Derivate entwickelt wurde, hat offiziell sein Punkteprogramm gestartet und damit ein saisonübergreifendes Anreizsystem eingeführt, das echte Beteiligung am Ökosystem im Vorfeld der künftigen Token-Einführung des Protokolls belohnen soll. Im Gegensatz zu traditionellen DeFi-Farming-Modellen, die in erster Linie das reine Handelsvolumen belohnen, beruht das Punktesystem von AFX auf einem anderen Prinzip: echte Beiträge zu belohnen. Aktive Händler, Liquiditätsanbieter und Community-Teilnehmer können nun durch sinnvolle Beteiligung im gesamten Protokoll Punkte sammeln. Alle gesammelten Punkte können schließlich beim TGE in Token eingelöst werden. Dieses Programm erstreckt sich über drei aufeinanderfolgende Saisons, wobei jede Saison einen eigenen Punktepool umfasst. Wichtig ist, dass die Punkte zwischen den Saisons weder zurückgesetzt werden noch verfallen. Alle gesammelten Punkte werden beim TGE zusammengeführt sowie gemeinsam zu einem einheitlichen Kurs eingelöst. Dadurch wird eine langfristige Beteiligung am Ökosystem gefördert, statt eine kurzfristige Jagd nach Belohnungen zu begünstigen. Ein vielschichtiges Anreizsystem für echte Beteiligung AFX-Nutzer können durch drei unabhängige Beteiligungsmethoden gleichzeitig Punkte sammeln: Aktiver Handel auf allen unterstützten Märkten

Bereitstellung von Liquidität über den AFX LP Vault

Teilnahme am Ökosystem der Guild League Das Protokoll bewertet den Handelsbeitrag über mehrere Dimensionen hinweg - darunter Handelsausführung, Positionshaltung und Marktvielfalt - anstatt sich ausschließlich auf das Handelsvolumen zu stützen. Liquiditätsanbieter, die Kapital zum AFX LP Vault beitragen, werden ebenfalls auf Grundlage ihres tatsächlichen Beitrags zur Liquiditätstiefe des Protokolls belohnt und unterstützen damit gesündere sowie effizientere Marktbedingungen für alle Teilnehmer. Saison 1 jetzt live Saison 1 beginnt offiziell am 25. Mai 2026 und läuft acht Wochen bis zum 20. Juli 2026. In dieser Phase verteilt AFX die Punkte auf zwei unabhängige Pools: Trading + AFX LP Vault Combined Pool: insgesamt 2 885 714 Punkte

Guild Pool: insgesamt 914 286 Punkte Die Punkte werden wöchentlich abgerechnet und jeden Montag um 00:00 Uhr UTC verteilt. Der Start des Mainnet-Punkteprogramms markiert den nächsten wichtigen Schritt im umfassenderen Ausbau des AFX-Ökosystems, während das Protokoll weiter auf die Einführung seines Governance-Tokens und langfristiges Community-Eigentum hinarbeitet. Informationen zu AFX AFX ist eine leistungsstarke souveräne L1, die speziell für dezentrale Derivate entwickelt wurde. Durch die Verbindung der schnellen Ausführung einer zentralisierten Börse mit der unveränderlichen Souveränität der Blockchain bietet AFX eine professionelle Perp-DEX-Umgebung, die sich durch Finalität in unter 100 ms, institutionelle Liquidität sowie unerreichte Kapitaleffizienz auszeichnet. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987032/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/afx-startet-mainnet-punkteprogramm-zur-belohnung-echter-trader-liquiditatsanbieter-und-communitys-302781726.html



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