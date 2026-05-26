Ein kanadischer Entwickler hat ein virtuelles Museum kreiert, durch das ihr rund 570 Betriebssysteme testen könnt. Er bildet damit große Teile der Computer-Geschichte seit 1948 ab. In Museen lässt sich wunderbar in alte Welten eintauchen. Andrew Warkentin, ein Entwickler aus Kanada, hat dafür gesorgt, dass wir das auch digital tun können, um die vielfältige Welt der Betriebssysteme besser kennenzulernen. Computer-Geschichte seit dem Jahr 1948 Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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