Steckst du zuerst den Ladestecker in die Steckdose und dann das Ladekabel an dein Smartphone - oder andersherum? Die Reihenfolge ist tatsächlich wichtig, um Schäden am Gerät zu verhindern. Was du beim Laden des Smartphones beachten solltest. Millionen Smartphone-User:innen müssen ihre Geräte alle paar Tage per Adapter und Ladekabel an die Steckdose anschließen. Eine Ladepause bleibt auch beim ausdauerndsten Akku nicht aus. Welche Tipps du beachten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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