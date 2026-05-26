© Foto: AdobeStockStartet der Kupferpreis jetzt die nächste Aufwärtswelle? Nach einer fulminanten Preisrallye konsolidierte der Rohstoff zuletzt. Doch diese Konsolidierung scheint nunmehr abgeschlossen zu sein. Aktuelle Kupferpreisentwicklung im Blick Die in der letzten Kupfer-Kommentierung thematisierte Ausbruchsbewegung des Preises wurde zwischenzeitlich wieder abverkauft. Doch diese Korrektur verlief aus bullischer Sicht überaus vielversprechend. Der Kupferpreis testete noch einmal das Ausbruchsniveau, um dann wieder nach oben abzudrehen. Dass der Kupferpreis aktuell noch mit angezogener Handbremse unterwegs ist, liegt vor allem an den kurzfristig relevanten Belastungsfaktoren, die ein wenig den Blick auf …Den vollständigen Artikel lesen
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